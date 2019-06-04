2019-06-04T06:05:57+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Коллектив кемеровского филиала Россельхозбанка провел благотворительную акцию

Она была приурочена ко Дню защиты детей
Яков КРЫМСКИЙ
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В рамках акции были собраны деньги на подарки для воспитанников детского дома «Надежда» в селе Верх-Тайменка Юргинского района Фото: Татьяна ГусельщиковаВ рамках акции были собраны деньги на подарки для воспитанников детского дома «Надежда» в селе Верх-Тайменка Юргинского района Фото: Татьяна Гусельщикова
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Коллектив Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» по традиции провел акцию, приуроченную ко Дню защиты детей. В ее рамках были собраны деньги на подарки для воспитанников детского дома «Надежда» в селе Верх-Тайменка Юргинского района.

Накануне праздника, 31 мая, сотрудник Банка Татьяна Гусельщикова побывала в детском доме и поздравила детей с окончанием учебного года, началом каникул и с Днем защиты детей. На этот раз по просьбе директора детского дома детям подарили спортивно-игровой комплекс «Юный атлет уличный», который включает в себя лестницы, турник, канат, спортивные кольца и другие полезные спортивные атрибуты, а для самых маленьких есть качели. В общем, будет, чем заняться ребятам на летних каникулах.

«Дети - это наше будущее и будущее любой страны. Сейчас, это самая незащищенная категория, особенно те, которые остались без родителей. Мы все вместе должны проявлять заботу и поддержку детям, оказавшимся в тяжелой ситуации по воле судьбы или по вине взрослых, в наших силах подарить этим деткам немного тепла и любви, - отмечает директор Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Домбровский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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