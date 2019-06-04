Для мягких лапок и веселых хвостиков: в Кузбассе стартовали Дни доброты

СЕГОДНЯ 06:09 2019-06-04T06:09:21+03:00

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В Кузбассе стартовали Дни доброты в рамках благотворительного проекта «4 лапы и хвост». Неравнодушных кузбассовцев приглашают оказать посильную помощь братьям нашим меньшим. А помощь им действительно необходима.

В приюты для животных кошки и собаки (а иногда и другие животные) попадают по разным причинам. Кого-то «разлюбили» хозяева, кто-то оказался недостаточно породистым, кто-то сам случайно потерялся. А у некоторых никогда и не было этого дома – до тех пор, пока они не попали в приют. Волонтеры и защитники животных делают все возможное, чтобы вылечить и выходить таких животных, найти им постоянный дом. И, конечно же, им тоже нужна помощь. Ведь мокрые носики и веселые хвостики нужно каждый день кормить!

С 1 по 14 июня в Кузбассе проходят Дни доброты (с использованием гранта Президента Российской Федерации), во время которых каждый желающий может посетить приют для животных вместе с волонтерами фонда поддержки социальных инициатив «Кузбасский». А еще можно передать в приюты продукты питания – сухой и жидки корм для собак, крупы, лапшу, куриные лапы и головы. Ведь даже самая маленькая помощь лучше, чем большое сочувствие.

Дни доброты, пройдут в рамках Благотворительной акции «Четыре лапы и хвост» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества № 18-2-010219, предоставленного Фондом президентских грантов

ИСТОЧНИК KP.RU