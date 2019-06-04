Двух кузбасских выпускников удалили с ЕГЭ по русскому языку

СЕГОДНЯ 07:01 2019-06-04T07:01:41+03:00

Школьники из Кемерова и Гурьевского района попались на использовании телефонов во время ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кузбассе двух выпускников удалили с ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщили в департаменте образования и науки Кемеровской области.

- За использование телефонов с ЕГЭ по русскому языку 3 июня удалены два кузбасских школьника из города Кемерово и Гурьевского района, - уточнили в ведомстве.

Отметим, что по правилам после удаления с экзамена выпускник сможет пересдать его только через год.

Единый государственный экзамен по русскому языку состоялся 3 июня, заявки на участие в нем подали 11 481 кузбассовцев. В этот день на территории региона было открыто более 70 пунктов проведения экзамена. Продолжительность выполнения экзаменационных работ составила 210 минут. Свои результаты участники ЕГЭ по русскому языку смогут узнать не позднее 20 июня 2019 года.

В департаменте напомнили, что сообщить о нарушениях в ходе экзамена можно на «телефон доверия ЕГЭ»: +7 (495) 104-68-38.

ИСТОЧНИК KP.RU