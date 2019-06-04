2019-06-04T09:05:41+03:00
Общество

Сказки народов мира - для кузбасских ребятишек от «Комсомолки» и депутатов

Парламентарии преподнесли подарки воспитанникам реабилитационного центра
Екатерина РОМАНОВА
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Сказки народов мира – для кузбасских ребятишек от «Комсомолки» и депутатов. ФОТО: предоставлено пресс-службой СНД КОСказки народов мира – для кузбасских ребятишек от «Комсомолки» и депутатов. ФОТО: предоставлено пресс-службой СНД КО
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Дети открывают для себя мир в том числе и через народную мудрость, воплощенную в сказках. Именно поэтому кузбасские парламентарии решили преподнести воспитанникам реабилитационного центра подарки.

Яркие книги со сказками народов мира преподнесла помощник депутата Совета народных депутатов Кемеровской области Сергея Баканяева Галина Макашина. Она вручила младшим школьникам сказки народов мира от издательского дома «Комсомольская правда».

К слову, взаимодействие депутата с реабилитационным центром уже стало традицией. Парламентарий находит время для общения со старшими воспитанниками, интересуется их делами и успехами. На Новый год ребята получили от депутата новогодние подарки, его помощники провели в центре «Урок парламентаризма». В настоящий момент центр готовится к своему юбилею. Не обойдется без подарков и в этот раз: они уже приготовлены, но что это такое, сотрудники и воспитанники центра узнают на торжественном мероприятии, посвященном двадцатипятилетию реабилитационного центра для несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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