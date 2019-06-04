Новокузнецкие регбисты встретились с Бастой
Команда из Новокузнецка одержала победу за Кубок Сибири по регби-7. До начала турнира новокузнечане пообщались с почетным гостем - рэпером Бастой.
Розыгрыш Кубка Сибири прошел в Новосибирске. Сюда съехались шесть команд, в том числе две из Новокузнецка - «Металлург» и команда СибГИУ. В результате победа досталась новокузнецкому «Металлургу». Новокузнецкие регбисты выиграли все четыре матча, заняв первую строчку в турнирной таблице.
Приглашенным гостем турнира стал известный рэпер Василий Вакуленко, который сейчас гастролирует по сибирским городам. Перед началом матча новокузнецкие ребята получили возможность пообщаться и сфотографироваться со звездой.
Отметим, что уже сегодня, 4 июня, Баста даст концерт в Новокузнецке, а 5 июня приедет в Кемерово.
ИСТОЧНИК KP.RU