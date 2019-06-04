Новокузнецкие регбисты встретились с Бастой

СЕГОДНЯ 07:56 2019-06-04T09:10:33+03:00

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Команда из Новокузнецка одержала победу за Кубок Сибири по регби-7. До начала турнира новокузнечане пообщались с почетным гостем - рэпером Бастой.

Розыгрыш Кубка Сибири прошел в Новосибирске. Сюда съехались шесть команд, в том числе две из Новокузнецка - «Металлург» и команда СибГИУ. В результате победа досталась новокузнецкому «Металлургу». Новокузнецкие регбисты выиграли все четыре матча, заняв первую строчку в турнирной таблице.

Приглашенным гостем турнира стал известный рэпер Василий Вакуленко, который сейчас гастролирует по сибирским городам. Перед началом матча новокузнецкие ребята получили возможность пообщаться и сфотографироваться со звездой.

Отметим, что уже сегодня, 4 июня, Баста даст концерт в Новокузнецке, а 5 июня приедет в Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU