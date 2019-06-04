2019-06-04T09:08:53+03:00
Общество

Депутаты кузбасского облсовета поздравили детей с 1 июня

Они посетили подшефное учреждение и вручили воспитанникам подарки
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Депутаты областного парламента поздравили юных кузбассовцев с Международным днем защиты детей. Они поучаствовали в городских и районных праздничных акциях, а также посетили подшефные детские учреждения и многодетные семьи.

1 июня депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Зеленин, Дарья Репина, Сергей Григорьев, а также уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Зоя Волошина и председатель Общественной палаты Кузбасса Ирина Рондик посетили Мариинскую воспитательную колонию для несовершеннолетних и поздравили детей с праздником.

Во время визита парламентарии познакомились с условиями проживания и питания воспитанников, получения образования, занятий спортом и культурно-массовыми мероприятиями, а также посетили школьную библиотеку, музей и учебные классы. В клубе они поздравили ребят с праздником, а дети выступили перед гостями с небольшим концертом.

По традиции депутаты пришли не с пустыми руками. Они вручили воспитанникам учреждения книги от газеты «Комсомольская правда» в рамках совместной акции. В комплекты вошли книги из серии «Юношеская библиотека» - руководство колонии отмечает особый интерес воспитанников именно к чтению художественной литературы.

В завершение праздника участники обсудили вопросы адаптации, социализации, особенности организации воспитательного процесса и запланировали ряд совместных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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