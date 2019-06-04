В Мариинске закрыли опасную пекарню

СЕГОДНЯ 09:10 2019-06-04T09:10:13+03:00

Из-за нарушения санитарных норм пекарня не будет работать три месяца

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В Мариинске временно закрыли опасную пекарню. В помещениях нашли множество нарушений санитарного законодательства.

Выездную проверку цеха по производству хлебобулочных и кулинарных изделий провели сотрудники Роспотребнадзора. В ходе нее были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, из-за неудобной планировки помещений встречаются потоки сырья и готовой продукции, загрузка сырья, отпуск хлеба и движение персонала осуществляется в одни двери, нет отдельного инвентаря для уборки туалета.

- Суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности цеха по производству хлебобулочных и кулинарных изделий на 90 суток, - сообщили в УФССП по Кемеровской области.

Судебные приставы опечатали помещение общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU