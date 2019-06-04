2019-06-04T09:10:13+03:00
Общество

В Мариинске закрыли опасную пекарню

Из-за нарушения санитарных норм пекарня не будет работать три месяца
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Пекарня закрыта на три месяцаПекарня закрыта на три месяцаФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В Мариинске временно закрыли опасную пекарню. В помещениях нашли множество нарушений санитарного законодательства.

Выездную проверку цеха по производству хлебобулочных и кулинарных изделий провели сотрудники Роспотребнадзора. В ходе нее были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, из-за неудобной планировки помещений встречаются потоки сырья и готовой продукции, загрузка сырья, отпуск хлеба и движение персонала осуществляется в одни двери, нет отдельного инвентаря для уборки туалета.

- Суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности цеха по производству хлебобулочных и кулинарных изделий на 90 суток, - сообщили в УФССП по Кемеровской области.

Судебные приставы опечатали помещение общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Четвертый Николай: полицейские с мигалками помогли заблудившемуся водителю добраться до роддома в Кемерове
Депутаты кузбасского облсовета поздравили детей с 1 июня
Новокузнецкие регбисты встретились с Бастой
Сказки народов мира - для кузбасских ребятишек от «Комсомолки» и депутатов
Двух кузбасских выпускников удалили с ЕГЭ по русскому языку
Для мягких лапок и веселых хвостиков: в Кузбассе стартовали Дни доброты
Коллектив кемеровского филиала Россельхозбанка провел благотворительную акцию
В центре Кемерова лоб в лоб столкнулись две легковушки
Кузбасские депутаты побывали в гостях у воспитанников центра «Алиса»
В Кемерове построят музей естественных наук и палеонтологии
Пропавшего в конце мая кемеровчанина нашли мертвым
В Кемерове на оживленном перекрестке изменили работу светофоров
Воспитанники кузбасской «Надежды» получили подарки
Двоих рабочих доставили в больницу после удара током на кузбасской шахте
Жалобу о закрытии кемеровской «Лапландии» рассмотрят в Томске
Воспитанники кузбасского центра «Маленький принц» получили в подарок книги от «Комсомолки»
Кузбасским больницам выделили 30 миллионов рублей
Власти прокомментировали ситуацию с упавшим забором на кемеровской стройке
Житель Кемерова убил племянника из-за наследства
Кузбасский подросток подговорил брата на преступление