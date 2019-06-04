Четвертый Николай: полицейские с мигалками помогли заблудившемуся водителю добраться до роддома в Кемерове

СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-04T10:04:16+03:00

Полицейские пришли на выписку к семье кузбассовцев Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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В Кемерове сотрудники Госавтоинспекции помогли супружеской паре добраться до перинатального центра. Женщина рисковала родить прямо в машине.

Необычный случай произошел на въезде в город Кемерово. К сотрудникам ГИБДД подбежал взволнованный мужчина и попросил о помощи: в его машине находилась жена, у которой начались роды.

Водитель пояснил, что они живут в Полысаево, но по показаниям им было рекомендовано рожать в областном перинатальном центре. Мужчина в спешке повез супругу в Кемерово, когда «началось». Загвоздка была в том, что глава семейства плохо ориентировался в областном центре.

- Капитан полиции Виталий Волков и старший лейтенант полиции Александр Приходько, не теряя времени, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, сопроводили кузбассовцев до медицинской организации, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Вскоре на свет появился мальчик весом 4200 граммов. Его решили назвать Николаем – в честь отца, деда и прадеда. Мальчик будет представлять четвертое поколение Николаев в семье. Позже полицейские с подарками пришли на выписку к малышу - его родители Николай Николаев и Ксения смогли лично поблагодарить сотрудников за оказанную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU