2019-06-04T12:19:40+03:00
Происшествия

Рабочих ударило током на кузбасской шахте: возбуждено уголовное дело

С ожогами 65 и 85 процентов тела их доставили в больницу
Екатерина БОРМОТОВА
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Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Кузбассе возбуждено уголовное дело после несчастного случая на шахте. Здесь двух рабочих ударило током.

Как писала «Комсомольская правда», инцидент произошел 3 июня на шахте «Костромовская» в Ленинске-Кузнецком. Двое мужчин выполняли работы на промышленной площадке, где их ударило током.

По предварительным данным, монтажник строительных конструкций и монтер пути заливали бетоном подпорную стенку вдоль железнодорожных путей.

- Рабочие находились в металлической люльке, которая перемещалась вдоль подпорной стенки с помощью стрелы автокрана. В какой-то момент стрела автокрана задела нависающий над стрелой электрокабель, произошел его разрыв, в результате чего рабочие были поражены электрическим током, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Мужчин госпитализировали в Центр охраны здоровья шахтеров с ожогами 65 и 85 процентов тела.

По данному факту возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении работ. Сейчас следователи изучают должностные инструкции на предприятии и устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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