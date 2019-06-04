Рабочих ударило током на кузбасской шахте: возбуждено уголовное дело
В Кузбассе возбуждено уголовное дело после несчастного случая на шахте. Здесь двух рабочих ударило током.
Как писала «Комсомольская правда», инцидент произошел 3 июня на шахте «Костромовская» в Ленинске-Кузнецком. Двое мужчин выполняли работы на промышленной площадке, где их ударило током.
По предварительным данным, монтажник строительных конструкций и монтер пути заливали бетоном подпорную стенку вдоль железнодорожных путей.
- Рабочие находились в металлической люльке, которая перемещалась вдоль подпорной стенки с помощью стрелы автокрана. В какой-то момент стрела автокрана задела нависающий над стрелой электрокабель, произошел его разрыв, в результате чего рабочие были поражены электрическим током, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.
Мужчин госпитализировали в Центр охраны здоровья шахтеров с ожогами 65 и 85 процентов тела.
По данному факту возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении работ. Сейчас следователи изучают должностные инструкции на предприятии и устанавливают обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU