Рабочих ударило током на кузбасской шахте: возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:43 2019-06-04T12:19:40+03:00

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) Фото: Иван ВИСЛОВ

С ожогами 65 и 85 процентов тела их доставили в больницу

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В Кузбассе возбуждено уголовное дело после несчастного случая на шахте. Здесь двух рабочих ударило током.

Как писала «Комсомольская правда», инцидент произошел 3 июня на шахте «Костромовская» в Ленинске-Кузнецком. Двое мужчин выполняли работы на промышленной площадке, где их ударило током.

По предварительным данным, монтажник строительных конструкций и монтер пути заливали бетоном подпорную стенку вдоль железнодорожных путей.

- Рабочие находились в металлической люльке, которая перемещалась вдоль подпорной стенки с помощью стрелы автокрана. В какой-то момент стрела автокрана задела нависающий над стрелой электрокабель, произошел его разрыв, в результате чего рабочие были поражены электрическим током, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Мужчин госпитализировали в Центр охраны здоровья шахтеров с ожогами 65 и 85 процентов тела.

По данному факту возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении работ. Сейчас следователи изучают должностные инструкции на предприятии и устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU