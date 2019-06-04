2019-06-04T12:16:29+03:00
Общество

Автомобилист едва не сбил женщину с коляской на «зебре» в Кемерове

Пользователи соцсети осудили поведение молодой матери [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Инцидент произошел в 16.21 3 июня Кадр: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"Инцидент произошел в 16.21 3 июня Кадр: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове автомобилист едва не сбил женщину с коляской, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Момент невероятного везения и плохого поведения на проезжей части попал на видео.

Инцидент произошел на бульваре Строителей. Напротив дома № 28 женщина с коляской чудом не оказалась под колесами автомобиля LADA Priora. На кадрах, которые были размещены в соцсети, видно, что женщина с коляской переходит шестиполосную дорогу по «зебре». На середине дороги молодая мать резко останавливается - в этот момент мимо проносится автомобиль. Водитель чудом выруливает между маршруткой и пешеходом и уезжает.

Автомобилист чуть не сбил женщину с коляской в Кемерове.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

Пользователи осудили поведение водителя легковушки. Но без нареканий не осталась и кемеровчанка, которая шла через дорогу, разговаривая по телефону.

«Ну вот зачем идти с коляской и при этом разговаривать по телефону? Какая необходимость? Разве разговор дороже жизни своей и ребенка? И по сторонам даже не смотрела, когда переходила... Мы живем в такое время, тут головой постоянно крутить надо что при переходе через дорогу, что при езде... Никого не защищаю, вина обоих», - написал один из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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