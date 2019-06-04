Автомобилист едва не сбил женщину с коляской на «зебре» в Кемерове
В Кемерове автомобилист едва не сбил женщину с коляской, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Момент невероятного везения и плохого поведения на проезжей части попал на видео.
Инцидент произошел на бульваре Строителей. Напротив дома № 28 женщина с коляской чудом не оказалась под колесами автомобиля LADA Priora. На кадрах, которые были размещены в соцсети, видно, что женщина с коляской переходит шестиполосную дорогу по «зебре». На середине дороги молодая мать резко останавливается - в этот момент мимо проносится автомобиль. Водитель чудом выруливает между маршруткой и пешеходом и уезжает.
Автомобилист чуть не сбил женщину с коляской в Кемерове.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
Пользователи осудили поведение водителя легковушки. Но без нареканий не осталась и кемеровчанка, которая шла через дорогу, разговаривая по телефону.
«Ну вот зачем идти с коляской и при этом разговаривать по телефону? Какая необходимость? Разве разговор дороже жизни своей и ребенка? И по сторонам даже не смотрела, когда переходила... Мы живем в такое время, тут головой постоянно крутить надо что при переходе через дорогу, что при езде... Никого не защищаю, вина обоих», - написал один из комментаторов.
ИСТОЧНИК KP.RU