2019-06-04T13:12:16+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк отправил российских сыроделов во Францию

На конкурсы Mondial du Fromage 2019 российской командой заявлено 19 сыров в семи категориях
Яков КРЫМСКИЙ
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При поддержке АО «Россельхозбанк» 2–4 июня в городе Тур (Франция) команда сыроделов из Московской, Тверской, Тульской и Ярославской областей принимает участие в «4-м Международном Салоне сыра и молочных продуктов» (Mondial du Fromage 2019). Россияне представляют свою продукцию экспертам и широкой публике и выступают на Международном конкурсе на лучшего сырного кулинара (Concours Mondial du Meilleur Fromager) и Международном конкурсе сыров и молочных продуктов (Concours International Produits).

На конкурсы Mondial du Fromage 2019 российской командой заявлено 19 сыров в семи категориях. Кроме того, российская продукция будет отдельно представлена на сырном столе во время Большого вечера дегустации сыров Мира.

«Международный Салон сыра и молочных продуктов» проводится каждые два года и является одним из главных событий индустрии. В 2017 году в мероприятии приняли участие производители из 35 стран, а на конкурс сыров было представлено около 650 сыров и молочных продуктов.

В августе 2018 года команда сыроделов принимала участие в мероприятии, проходившем в Туле, по итогам которого фермеры обратились в РСХБ за спонсорской поддержкой выступления на международном конкурсе сыров и молочной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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