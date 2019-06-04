2019-06-04T14:24:52+03:00
Общество

10 тысяч кузбассовцев пострадали от клещей с начала сезона

Только за последнюю неделю за помощью к медикам обратилось почти 3 тысячи человек
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кузбассе с начала сезона зафиксировали 10 057 случаев присасывания клещейВ Кузбассе с начала сезона зафиксировали 10 057 случаев присасывания клещейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Больше 10 тысяч кузбассовцев пожаловались на присасывание клещей с начала сезона. Только за последнюю неделю к медикам обратилось почти 3 тысячи человек.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, с начала сезона активности клещей пострадали 10 057 человек, из них 2146 - дети и подростки до 17 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пострадавших выросло почти на 2 тысячи.

- За последнюю неделю обратились по поводу присасывания клещей 2827 человек, в том числе детей - 310. Медицинская помощь пострадавшим от укусов клещей оказывается во всех медицинских организациях области, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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