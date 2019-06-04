РСХБ видит экспортный потенциал агробизнеса СФО в малом и среднем бизнесе

СЕГОДНЯ 13:48 2019-06-04T13:48:09+03:00

К 2024 году округ увеличит экспорт сельхозпродукции более чем в 2 раза

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Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина приняла участие в селекторном совещании по вопросам развития производства и экспорта продукции АПК в Сибирском федеральном округе. В заседании участвовали полномочный представитель Президента России в СФО Сергей Меняйло, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и главы регионов округа.

Полномочный представитель Президента России в СФО Сергей Меняйло отметил, что «майским указом главы государства поручено увеличить к 2024 году экспорт продукции агропромышленного комплекса до 45 миллиардов долларов. Это масштабная задача, решение которой требует скоординированных действий федеральных и региональных органов власти».

«К 2024 году округ увеличит экспорт сельхозпродукции более чем в 2 раза: с нынешних 917 миллионов долларов до почти 2 миллиардов долларов. На сегодняшний день объём экспорта округа составляет 4% от общероссийского. К 2024 году эта доля должна возрасти до 5%» - заявил Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Также глава Минсельхоза призвал представителей округа учитывать тот вклад, который способны внести в общие объемы экспорта небольшие сельхозпредприятия и фермерские хозяйства. По его словам, с общей поддержкой на федеральном и региональном уровне они могут занять

ИСТОЧНИК KP.RU