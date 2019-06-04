2019-06-04T14:49:15+03:00
Общество

Сколько денег потратят на мусороперерабатывающий завод в Кемерове

Финансировать проект будут региональный оператор и инвестор
Екатерина БОРМОТОВА
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Запустить завод планируется в конце 2020 года Фото: АКОЗапустить завод планируется в конце 2020 года Фото: АКО
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Стало известно, сколько денег потребуется для запуска завода по переработке мусора в Кемерове. Финансировать проект будет региональный оператор и инвестор.

Как сообщала «Комсомольская правда», мусороперерабатывающий завод появится на улице Шатурской в Заводском районе областного центра.

- Земельный участок площадью 4,5 гектара полностью соответствует всем требованиям под строительство и размещение объекта мусоропереработки: санитарно-защитная зона участка составляет более 1 километра до жилых объектов, площадка располагает подъездными путями и необходимыми коммуникациями, - сообщили в администрации Кемеровской области.

Предполагается, что запуск завода мощностью 400 тысяч тонн в год сократит объем поступающего мусора на полигоны до 40 процентов. Также предположительно определен необходимый объем финансирования: это 450 миллионов рублей. Причем 320 миллионов из них потребуются на закупку оборудования, остальное - на инфраструктуру. Финансирование проекта будет идти за счет регионального оператора «Чистый город» и инвестора.

Начало строительства запланировано на конец этого года, а запуск - на конец 2020-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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