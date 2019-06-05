2019-06-05T05:48:18+03:00
Происшествия

Легковушка с тремя подростками врезалась в грузовой поезд в Кузбассе

Дети угнали машину, чтобы покататься
Екатерина БОРМОТОВА
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Подросток взял машину родителей без спроса, а на переезде не справился с управлениемПодросток взял машину родителей без спроса, а на переезде не справился с управлением
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В Березовском ВАЗ-2106 с тремя подростками врезался в грузовой поезд. Дети угнали машину, чтобы покататься.

ДТП произошло около 19.40 вторника на железнодорожном переезде станции Забойщик. В результате столкновения «шестерки» и поезда пострадали трое подростков 12, 15 и 17 лет.

- Предварительно установлено, что легковым автомобилем управлял 17-летний местный житель. Машина принадлежит его родителям, которую он взял без разрешения, пока взрослые были на работе. В результате подросток не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым поездом, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские устанавливают детали произошедшего. Им в том числе предстоит проверить исправность звуковой и световой сигнализации на переезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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