Легковушка с тремя подростками врезалась в грузовой поезд в Кузбассе
В Березовском ВАЗ-2106 с тремя подростками врезался в грузовой поезд. Дети угнали машину, чтобы покататься.
ДТП произошло около 19.40 вторника на железнодорожном переезде станции Забойщик. В результате столкновения «шестерки» и поезда пострадали трое подростков 12, 15 и 17 лет.
- Предварительно установлено, что легковым автомобилем управлял 17-летний местный житель. Машина принадлежит его родителям, которую он взял без разрешения, пока взрослые были на работе. В результате подросток не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым поездом, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Полицейские устанавливают детали произошедшего. Им в том числе предстоит проверить исправность звуковой и световой сигнализации на переезде.
ИСТОЧНИК KP.RU