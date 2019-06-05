2019-06-05T05:52:35+03:00
Происшествия

Следком возбудил дело после исчезновения кузбасского подростка

Мальчик мог покинуть регион
Екатерина БОРМОТОВА
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Мальчик мог уехать в Красноярск Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиМальчик мог уехать в Красноярск Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения кузбасского подростка Дмитрия Курбатова. Мальчик пропал 28 мая.

Предварительно установлено, что подросток ушел из квартиры в областном центре, где проживал вместе с матерью. Следователи осмотрели его комнату, опросили родственников, друзей и одноклассников.

- Получена информация, что подросток мог попытаться уехать в Красноярск. В настоящее время изучается его возможный путь следования, устанавливаются контакты с водителями, которые могли подвозить мальчика, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

По факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство».

Следственные органы обращаются ко всем, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем ребенке. Любая информация может помочь в его розыске. Телефон следственного управления СК РФ по Кемеровской области: (384-2) 49-51-21, 8-909-517-00-98 (Кемерово).

ИСТОЧНИК KP.RU

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