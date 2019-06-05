2019-06-05T05:54:26+03:00
Происшествия

Двое детей и пятеро взрослых погибли на кузбасских реках с начала года

Кузбассовцы начали гибнуть на водоемах до начала купального сезона
Екатерина БОРМОТОВА
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Семь человек погибли на водоемах Кузбасса с начала годаСемь человек погибли на водоемах Кузбасса с начала годаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В администрации Кемеровской области прошло совещание, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Константин Стефанский рассказал о причинах гибели людей на воде на территории Кузбасса. По его словам, по-прежнему остается высокий уровень гибели при купании в несанкционированных местах массового отдыха. Так, в прошлом году на водоемах области погибло 90 человек, 16 из которых - дети. Пик смертей пришелся на июнь-июль: в этот период погибли 64 человека, в том числе 14 несовершеннолетних.

В этом году статистика неутешительная. Купальный сезон еще не начался, а на водоемах региона уже есть жертвы: всего погибло семь человек, среди которых двое детей.

- Основными причинами несчастных случаев являются: купание в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие присмотра за детьми у водоемов, наличие свободного доступа людей к не оборудованным для купания местам, отсутствие запрещающих знаков, недостаточность мер по охране общественного порядка в местах массового отдыха населения у воды, - сообщили в администрации Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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