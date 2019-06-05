2019-06-05T05:56:50+03:00
Общество

В Кузбассе открыли четыре места отдыха у воды

Пляжи остаются закрытыми из-за холодной воды
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кузбассе в этом году планируют открыть 27 пляжей, но пока температура воды не позволяет этого сделатьВ Кузбассе в этом году планируют открыть 27 пляжей, но пока температура воды не позволяет этого сделатьФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе четыре места отдыха у воды готовы к посещению. Все они прошли необходимое освидетельствование.

Все четыре места отдыха на воде открыты в Прокопьевске: это «Волна», «Зенковский», «Шахтер» и «Специализированный» на Зенковском пруду. Одно из мест отдыха предназначено для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в этом году в Кузбассе планируется открыть 27 пляжей и 45 мест массового отдыха у воды. Из общего количества пляжей два будут оборудованы в детских оздоровительных лагерях в Беловском и Тисульском районах.

Как пояснили в МЧС региона, в связи с низкой температурой воды, пока еще недостаточной для купания в открытых водоемах, в Кузбассе не открыто ни одного пляжа.

Отметим, что несмотря на официально закрытый пляжный сезон в регионе уже зафиксировано с начала года семь смертей на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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