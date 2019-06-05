В Кузбассе открыли четыре места отдыха у воды
В Кузбассе четыре места отдыха у воды готовы к посещению. Все они прошли необходимое освидетельствование.
Все четыре места отдыха на воде открыты в Прокопьевске: это «Волна», «Зенковский», «Шахтер» и «Специализированный» на Зенковском пруду. Одно из мест отдыха предназначено для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Всего в этом году в Кузбассе планируется открыть 27 пляжей и 45 мест массового отдыха у воды. Из общего количества пляжей два будут оборудованы в детских оздоровительных лагерях в Беловском и Тисульском районах.
Как пояснили в МЧС региона, в связи с низкой температурой воды, пока еще недостаточной для купания в открытых водоемах, в Кузбассе не открыто ни одного пляжа.
Отметим, что несмотря на официально закрытый пляжный сезон в регионе уже зафиксировано с начала года семь смертей на воде.
ИСТОЧНИК KP.RU