На День города в Кемерове выступит популярная российская группа

СЕГОДНЯ 06:02 2019-06-05T07:42:16+03:00

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Всего через неделю Кемерово будет праздновать День города. В этот день на главной сцене областного центра выступят как популярные местные коллективы, так и звезды отечественной эстрады.

Праздничный концерт в честь Дня города-2019 в Кемерове, на площади Советов, начнется с выступления местных коллективов, давно снискавших популярность среди кемеровчан. С 17.00 будут выступать детские вокальные коллективы, а в 19.30 на сцену выйдет кавер-группа «7 пятниц». Главным же подарком горожанам станет выступление популярной и любимой многими группы «Мираж» - об этом сообщается на сайте администрации Кемерова.

Яркой точкой праздничного дня станет красочный фейерверк на Университетском мосту. Салют раскрасит небо огнями в 22.30.

ИСТОЧНИК KP.RU