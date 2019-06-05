2019-06-05T07:44:43+03:00
Общество

Три миллиона за неделю: кузбасские приставы заставили должников выплатить алименты

Должников лишили права управления транспортом, не выпускают за пределы России и лишают имущества
Екатерина РОМАНОВА
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Три миллиона за неделю: кузбасские приставы заставили должников выплатить алименты. ФОТО: пресс-служба УФССП России по кемеровской области.Три миллиона за неделю: кузбасские приставы заставили должников выплатить алименты. ФОТО: пресс-служба УФССП России по кемеровской области.
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Всего за несколько дней кузбасские судебные приставы провели огромную работу по взысканию алиментов с должников. Благодаря акции «Судебные приставы - детям», которая проходила с 27 мая по 1 июня, с алиментщиков взыскали 3,18 миллиона рублей.

Накануне Дня защиты детей кузбасские приставы особое внимание обратили на тех, кто не платит алименты. За несколько дней были проверены 213 бухгалтерий организаций, где должны удерживать средства из зарплаты, привлечены к ответственности 10 должностных лиц.

Побывали приставы у 970 должников дома, причем визиты наносили не только днем, но и вечером. В 80 случаях были составлены описи и арест имущества. 60 должников привлекли к административной ответственности, а в отношении 31 нерадивого родителя заведены уголовные дела. Кроме того, 37 должников ограничены в праве управления транспортным средством, а 379 человек временно не смогут покинуть границы Российской Федерации.

- Сумма частичного взыскания задолженности по алиментам в период акции составила 3,18 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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