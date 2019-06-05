2019-06-05T11:28:45+03:00
Общество

Баста извинился перед кузбасскими поклонниками на своем концерте

Начало концерта задержалось на целый час
Екатерина РОМАНОВА
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Баста извинился перед кузбасскими поклонниками на своем концерте. ФОТО: Василий Антонов.Баста извинился перед кузбасскими поклонниками на своем концерте. ФОТО: Василий Антонов.
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Известный исполнитель Баста приехал в Кузбасс с концертами. На одном из них, прошедшем в Новокузнецке, рэпер вынужден был извиниться перед публикой.

Концерт Басты в Новокузнецке..Видео: Василий Антонов.

В Новокузнецке известный исполнитель Баста дал концерт во Дворце спорта. Трибуны и танцпол были полны, атмосфера, по словам зрителей – великолепной. Однако начало концерта оказалось смазанным. Вместо того, чтобы выйти на сцену уже в 19:00, как было заявлено на афишах, Баста начал концерт лишь около восьми часов вечера. Причем не с песен, а с извинений.

- Ждать начала концерта пришлось целый час. Когда Баста, наконец, вышел, он сказал, что возникли некоторые технические проблемы, - рассказал новокузнечанин Василий Антонов. – Во время и после концерта мои соседи отмечали, что звук был не очень. Я тоже заметил, что иногда он «плыл», но лично мне важнее была та атмосфера, которая царила на концерте.

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Концерт Басты в Новокузнецке
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Напомним, до приезда в Кузбасс Баста разместил в соцсетях видео, в котором оскорбил кемеровский дуэт "Немагия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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