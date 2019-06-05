2019-06-05T10:40:46+03:00
Общество

Сергей Цивилев пообещал запустить наземное метро в Новокузнецке

Губернатор сообщил, что проект метро уже находится в разработке
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев сообщил о том, что в Новокузнецке уже ведется разработка планов по строительству наземного скоростного метро.Сергей Цивилев сообщил о том, что в Новокузнецке уже ведется разработка планов по строительству наземного скоростного метро.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Уже в 2020 году в Новокузнецке может быть запущено скоростное наземное метро. Об этом на открытии выставки «Уголь России и майнинг» заявил губернатор области Сергей Цивилев.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о том, что в Новокузнецке уже ведется разработка планов по строительству наземного скоростного метро. Оно свяжет районы города, будет ходить на ЗСМК и делать остановку там, где находятся павильоны Кузбасской ярмарки. Планируется, что полностью готово метро будет в 2021 году, однако Сергей Цивилев подчеркнул, что это может случиться и раньше.

- Сейчас мы с главой Новокузнецка разрабатываем проект скоростного метро, которое будет ходить на ЗСМК и которое будет проходить через Кузбасскую ярмарку. В 2021 году этот проект будет полностью реализован, но я поставил задачу, чтобы уже в следующем году наземное метро начало работать, - заявил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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