СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-05T13:12:05+03:00

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В Кузбассе поймали экстремиста. Выяснилось, что он распространял запрещенные материалы в социальных сетях.

В Топкинском районе прокуратура проводила проверку исполнения закона по противодействию экстремистской деятельности. Она показала, что 25-летний местный житель распространял в социальной сети «ВКонтакте» тексты, направленные на возбуждение вражды по признакам национальности.

- Лингвистическое исследование показало, что в его публикациях были побуждения к враждебным (насильственным) действиям по отношению к группе лиц, объединенных по признакам расы, национальности, языка и происхождения, - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

Против молодого человека было возбуждено административное дело. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей. На сегодняшний день молодой человек, разместивший в соцсетях запрещенные материалы, уже выплатил весь штраф полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU