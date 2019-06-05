СЕГОДНЯ 13:42 2019-06-05T14:24:29+03:00

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Кузбассовцы стали реже травиться алкоголем. Такую динамику врачи наблюдают в течение последних пяти лет.

Как рассказали в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области, количество отравлений алкоголем снизилось втрое. Так, в прошлом году было зафиксировано 47,8 случая на 100 тысяч населения отравлений химической этиологии, в том числе спиртосодержащей продукцией. И если за первый квартал 2018 года таких случаев было 14, то за первые три месяца 2019-го - 11,9. А пять лет назад, в 2014 году, было зафиксировано 138 случаев острых отравлений, в том числе алкоголем, на 100 тысяч населения.

- Что касается острых отравлений спиртосодержащей продукцией с летальным исходом, - рассказал главный нарколог Кемеровской области и Сибирского федерального округа Андрей Лопатин, - то здесь была такая же динамика. И также с 2014 года у нас идет существенное снижение как интенсивных, так и абсолютных цифр по этому показателю. В 2014-м было зарегистрировано чуть более 24 случаев с летальным исходом от острого отравления спиртосодержащей продукцией, а в 2018 году их стало 15,8. Действительно, этот показатель на сегодня выше, чем среднероссийский, но динамика снижения говорит о том, что меры, принимаемые в регионе, позволят выйти на лучший результат.

ИСТОЧНИК KP.RU