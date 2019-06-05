2019-06-05T14:27:08+03:00
Общество

В Кузбассе хотят создать арт-площадку из старинных вещей

Она будет находиться в Салаире
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе хотят создать арт-площадку из старинных вещей. ФОТО: пресс-служба АКО.В Кузбассе хотят создать арт-площадку из старинных вещей. ФОТО: пресс-служба АКО.
Изменить размер текста:

В Кузбассе хотят создать арт-площадку из старинных вещей. Она будет располагаться в Гурьевском районе, в Салаире.

Администрация Салаира объявила о сборе старинных вещей для создания городской арт-площадки.

- Идея возникла во время посещения Нижнего Новгорода, где есть площадка на Арбате. Нам показалось это интересным. Будет здорово, если в районе появится ретропространство, где можно будет отдохнуть и сделать фото, - рассказала директор городского Дворца культуры Мария Губинская.

В учреждение все желающие могут принести старинные вещи, предметы советского или более раннего времени: виниловые пластинки, чемоданы, утюги, комоды, стулья и другое. За неделю жители передали Дворцу культуры уже 10 вещей.

Как отмечают инициаторы акции, место будущей площадки пока не определено, жители могут предложить свои варианты. Идею поддержал глава Гурьевского района Станислав Черданцев.

- Получится уникальный арт-объект, в создании которого каждый житель сможет принять участие, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В кемеровском аэропорту сменился директор
Кузбассовцы стали реже травиться алкоголем
Попавшие под поезд на легковушке подростки находятся в тяжелом состоянии
Кузбассовцев предупредили о грозах и сильном ветре
В Кузбассе поймали экстремиста
330 тысяч рублей за яблоко: в Кемерове установят необычный арт-объект
Сергей Цивилев пообещал запустить наземное метро в Новокузнецке
Баста извинился перед кузбасскими поклонниками на своем концерте
Страшное пророчество: после трагедии в «Зимней вишне» режиссер Борис Хлебников переделал сценарий
Три миллиона за неделю: кузбасские приставы заставили должников выплатить алименты
На День города в Кемерове выступит популярная российская группа
В Кузбассе открыли четыре места отдыха у воды
Двое детей и пятеро взрослых погибли на кузбасских реках с начала года
Следком возбудил дело после исчезновения кузбасского подростка
Легковушка с тремя подростками врезалась в грузовой поезд в Кузбассе
Сколько денег потратят на мусороперерабатывающий завод в Кемерове
РСХБ видит экспортный потенциал агробизнеса СФО в малом и среднем бизнесе
10 тысяч кузбассовцев пострадали от клещей с начала сезона
Россельхозбанк отправил российских сыроделов во Францию
Автомобилист едва не сбил женщину с коляской на «зебре» в Кемерове
Рабочих ударило током на кузбасской шахте: возбуждено уголовное дело
Четвертый Николай: полицейские с мигалками помогли заблудившемуся водителю добраться до роддома в Кемерове