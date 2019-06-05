СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-05T14:27:08+03:00

Она будет находиться в Салаире

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В Кузбассе хотят создать арт-площадку из старинных вещей. Она будет располагаться в Гурьевском районе, в Салаире.

Администрация Салаира объявила о сборе старинных вещей для создания городской арт-площадки.

- Идея возникла во время посещения Нижнего Новгорода, где есть площадка на Арбате. Нам показалось это интересным. Будет здорово, если в районе появится ретропространство, где можно будет отдохнуть и сделать фото, - рассказала директор городского Дворца культуры Мария Губинская.

В учреждение все желающие могут принести старинные вещи, предметы советского или более раннего времени: виниловые пластинки, чемоданы, утюги, комоды, стулья и другое. За неделю жители передали Дворцу культуры уже 10 вещей.

Как отмечают инициаторы акции, место будущей площадки пока не определено, жители могут предложить свои варианты. Идею поддержал глава Гурьевского района Станислав Черданцев.

- Получится уникальный арт-объект, в создании которого каждый житель сможет принять участие, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU