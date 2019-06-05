В кемеровском аэропорту сменился директор

СЕГОДНЯ 14:19 2019-06-05T14:19:01+03:00

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В кемеровском международном аэропорту имени Леонова сменился директор. Место прошлого руководителя Александра Рейха занял новосибирец Павел Сизякин.

В аэропорту информацию о смене директора подтвердили, добавив, что Александр Рейх уволен с 31 мая. С 3 июня обязанности руководителя воздушной гавани будет выполнять директор по производству АО «Аэропорт Толмачево».

- Павел Сизякин прикомандирован к аэропорту Кемерова на время. Сейчас объявлен конкурс на эту должность, – рассказали в кемеровском аэропорту.

Напомним, что ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил аэропорт областной столицы. Глава региона выразил недовольство тем, что поставленная год назад задача по реконструкции воздушной гавани не была выполнена. Также Сергей Цивилев пообщался с пассажирами и попросил кузбассовцев высказывать свои пожелания по изменениям в воздушной гавани в комментариях на своей официальной странице в соцсетях. В ответ на предложение жители области оставили немало гневных комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU