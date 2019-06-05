2019-06-05T17:25:58+03:00
Происшествия

Молодой кузбассовец спонсировал сирийских террористов

Из-за этого мужчина стал фигурантом уголовного дела
Екатерина РОМАНОВА
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25-летний кузбассовец может лишиться свободы на срок до пяти лет из-за денежного перевода. Мужчина, как оказалось, переводил деньги на счет сирийских террористов.

В январе 2018 года 25-летний житель города Белово сделал банковский перевод со своей карты на другую. Обычная, казалось бы, банковская операция закончилась печально: молодой человек арестован, а в отношении него заведено уголовное дело. Как установили сотрудники УФСБ России по Кемеровской области, проводившие оперативно-разыскные мероприятия по выявлению, предупреждению и пресечению экстремистской и террористической деятельности, банковский счет получателя использовался членами международных террористических организаций в Сирийской Арабской республики. А средства, поступавшие на него, использовался для обеспечения террористической деятельности.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области, сейчас молодой человек задержан, а в отношении него заведено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Мужчина может лишиться свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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