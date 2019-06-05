2019-06-05T17:42:44+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Российские сыроделы при поддержке РСХБ покорили участников международного салона во Франции

На конкурсы российской командой было заявлено 19 сыров в семи категориях
Яков КРЫМСКИЙ
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2–4 июня во Франции в городе Тур состоялся международный сырный салон Mondial du Fromage 2019, в котором при поддержке АО «Россельхозбанк» приняла участие команда сыроделов из Московской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Международные эксперты по достоинству оценили продукцию российских фермеров. По итогам конкурсов сыроделы взяли два «золота» и одно «серебро». Одним из лучших признан сыр Марии Кандыриной из Московской области – она получила золотую и серебряную медали. А Ирина Вырупаева из Ярославской области, проделавшая путь от любителя до мастера всего за 3 года, была награждена золотой медалью.

На конкурсы российской командой было заявлено 19 сыров в семи категориях. Всего на мероприятии было представлено более 110 категорий сыров и молочной продукции производителей со всего мира.

Первый Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина отметила высокий уровень мероприятия и поздравила победителей с профессиональным достижением.

«Мы гордимся выдающимся результатом российской команды на «Международном Салоне сыра и молочных продуктов» и надеемся, что эта победа и международное признание продукции отечественного производства вдохновят начинающих фермеров из других регионов нашей страны, – отметила Ирина Жачкина. – Одним из приоритетных направлений работы РСХБ является всесторонняя поддержка малого бизнеса на селе. С этой целью, в частности, Банком ежегодно проводится фестиваль «СВОЁ». Мы рады, что участники фестиваля с нашей помощью завоевали победу на столь престижном конкурсе мирового уровня, и желаем им дальнейших успехов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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