СЕГОДНЯ 18:09 2019-06-05T18:09:16+03:00

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В Кузбассе задержали группу сбытчиков наркотиков. Теперь виновным грозит серьезный срок - до 20 лет тюрьмы.

Злоумышленников удалось поймать в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников МВД. В ходе спецоперации они задержали троих человек - мужчин 27-ми лет и 31-го года, а также 25-летнюю женщину. Они входили в состав группы, которая выполняла заказы двух интернет-магазинов по торговле наркотиками.

Как рассказали в ведомстве, у одного из задержанных была изъята партия доз «соли» и «спайса», предназначенная для распространения в разных районах Кемерова. Запрещенными синтетическими веществами драгдилера снабжали знакомые, проживавшие в арендованной в областном центре квартире.

-В жилище был проведен обыск, в ходе которого в шкафу была обнаружена портативная «лаборатория». Она представляла собой дорожный чемодан, в котором находились партии нефасованных «соли» и «спайса», упаковочный материал, электронные весы, различный инструментарий и даже специальный прибор для «пропайки» пакетов с дозами, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Все это использовалось для изготовления «товара», который впоследствии участники группы сбывали через сеть так называемых «закладок».

После инспекции подозрительной квартиры оперативники изъяли более полукилограмма синтетических наркотиков. Их распространителям грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU