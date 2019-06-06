Пропавшего в Кузбассе 13-летнего подростка нашли в Красноярске

СЕГОДНЯ 03:40 2019-06-06T03:40:38+03:00

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Пропавший несколько дней назад 13-летний подросток из Кемерова найден живым. Его обнаружили в Красноярске. В течение нескольких дней родные и близкие, сотрудники полиции и волонтеры разыскивали пропавшего без вести 13-летнего подростка. Мальчик ушел из дома 1 июня, и в течение пяти дней о его местонахождении и судьбе ничего не было известно. 5 июня ребенок был найден. Как оказалось, он отправился автостопом в Красноярск. Именно там его обнаружили сотрудники полиции. В настоящее время ребенок едет домой. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства, при которых ребенок отправился в путешествие.

ИСТОЧНИК KP.RU