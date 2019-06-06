СЕГОДНЯ 04:52 2019-06-06T06:39:20+03:00

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Популярный исполнитель Баста приехал в Кузбасс с концертами. Популярному рэперу понравился город - особенно его дороги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/713176" frameborder="0"></iframe> Баста похвалил кемеровские дороги..Видео: Instagram Василия Вавуленко

После того как Баста проехал по областному центру, он отметил, что Кемерово ему понравился. Особой похвалы заслужило качество дорог в городе.

«Отличные дороги. Вот мы сейчас проехали - дороги в отличном просто состоянии!» - отметил Баста в своем аккаунте в Instagram.

К слову, до этого Баста выступал в Новокузнецке. Лестных слов о городе он не произносил, однако выступление начал с извинений. Баста был вынужден извиниться перед своими поклонниками за то, что концерт начался с задержкой примерно в час из-за технических неполадок. Тем не менее все зрители отметили особую атмосферу на концерте и остались довольны.

ИСТОЧНИК KP.RU