СЕГОДНЯ 05:10 2019-06-06T05:44:12+03:00

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Кемерово оцифруют с помощью дронов - беспилотных летательных аппаратов.

Инициаторы проекта предполагают, что это должно помочь экономике города.

Как рассказали в пресс-службе администрации области, проект по оцифровке территорий с помощью беспилотных летательных аппаратов планируется реализовать в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

В этом году специалисты Кемеровского госуниверситета проведут цифровую съемку города, а уже в 2020 году планируется, что будут обследованы таким способом и другие территории Кузбасса.

Отмечается, что полученные в результате исследований данные помогут более эффективно фиксировать нарушения в кадастровой сфере, а также увеличить доходные поступления в бюджет за несанкционированное использование земель и повысить объемы уплаченных налогов. Кроме того, города и районы смогут использовать результаты аэросъемки при планировании развития территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU