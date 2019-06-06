2019-06-06T07:42:33+03:00
Общество

У жителя Кузбасса выявили рак груди

Патологию обнаружили на выездном приеме
Екатерина БОРМОТОВА
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По статистике в одном случае из 100 рак груди оказывается мужскимПо статистике в одном случае из 100 рак груди оказывается мужскимФото: Алексей СТЕФАНОВ
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У жителя Яшкинского района выявили рак грудной железы. По статистике в одном случае из 100 рак груди оказывается мужским.

Необычную патологию врачи обнаружили во время выездного приема. В составе бригады работали гинеколог, маммолог, хирург органов головы и шеи.

Как пояснили в Областном клиническом онкологическом диспансере, в штате местной поликлиники нет онкологов, поэтому выездные специалисты очень востребованы. За один день специалисты осмотрели 41 пациента, 10 из которых получили направления на дополнительные обследования в областной диспансер. Онкологи выявили и сложные случаи, требующие срочного оперативного вмешательства. Это рак легкого, метастазы на шейных лимфоузлах и злокачественные новообразования молочных желез.

В субботу, 8 июня, выездной прием областных онкологов пройдет в поселке Треща Топкинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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