2019-06-06T10:38:04+03:00
Общество

В Кузбассе по горячим следам задержали налетчика

Он напал на женщину
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе по горячим следам задержали налетчика.В Кузбассе по горячим следам задержали налетчика.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе по горячим следам задержали налетчика. Он напал на женщину и ограбил ее.

Инцидент произошел в Топках. В подъезде жилого дома на 51-летнюю местную жительницу напал неизвестный. Он силой отнял у женщины сумку, в которой находились документы и 20 тысяч рублей, и скрылся. Потерпевшая обратилась к правоохранителям, сообщив приметы налетчика.

- Бойцы Росгвардии, которые находились на маршруте патрулирования неподалеку, приняли ориентировку и приступили к поиску подозреваемого. Спустя некоторое время стражи правопорядка задержали подходящего под приметы грабителя. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Для дальнейшего разбирательства экипаж Росгвардии передал злоумышленника полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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