СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-06T10:30:07+03:00

За три месяца в Кузбасс приехало более 13 тысяч человек Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Более 13 тысяч человек приехали жить в Кузбасс за последние три месяца. Примерно столько же человек покинули регион за тот же период.

Новосибирскстат опубликовал данные о приросте и убыли населения Сибири за последние три месяца. Как оказалось, за это время в Кузбасс приехали жить13 439 человек. За это же время региона покинули 13 784 человека. Таким образом, миграционная убыль в кемеровской области составила 345 человек. К слову, с таким показателем Кемеровская область оказалась на пятом месте. Больше всего уезжали в последнее время из Омской области (-1961 человек), Алтайского края (-814 человека) и Иркутской области (-377 человек).

Самый большой прирост населения наблюдается в Новосибирской области. Новым местом жительства регион выбрали 3320 человек. Миграционный прирост отмечен в Томской области (941 человек) и Красноярском крае (214 человек).

К слову, всего из Сибирского Федерального округа за три месяца уехали 110 445 человек, а приехали – 110 898. Так что пока количество жителей увеличилось за счет мигрантов на 453 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU