Три девочки погибли из-за курящей матери в Кузбассе

СЕГОДНЯ 12:30 2019-06-06T13:25:28+03:00

Женщина не заметила, что пепел от сигареты упал на кровать, и вышла из дома, оставив детей Фото: Влад КОМЯКОВ

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В Кузбассе местную жительницу ограничили в свободе за смерть троих детей. В доме, где проживала многодетная семья, произошел пожар.

Трагедия случилась 30 сентября прошлого года в Анжеро-Судженске. Здесь загорелся частный дом с тремя маленькими детьми внутри. В результате девочки в возрасте 3 года, 1 год 10 месяцев и 10 месяцев погибли.

- В рамках расследования установлено, что мать детей курила в своей комнате, при этом она не заметила, что тлеющий пепел с сигареты упал на кровать. После чего женщина вышла из дома, оставив дочерей одних. Вернувшись, она обнаружила в доме задымление, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Женщина сама вынесла дочек из горящего дома, вызвала пожарных и скорую. Приехавшие медики констатировали смерть детей.

- Результаты пожарно-технической экспертизы показали, что причиной пожара стало возгорание ткани от тлеющего пепла табачного изделия, - добавили в ведомстве.

Суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы на два с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU