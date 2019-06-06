Три девочки погибли из-за курящей матери в Кузбассе
В Кузбассе местную жительницу ограничили в свободе за смерть троих детей. В доме, где проживала многодетная семья, произошел пожар.
Трагедия случилась 30 сентября прошлого года в Анжеро-Судженске. Здесь загорелся частный дом с тремя маленькими детьми внутри. В результате девочки в возрасте 3 года, 1 год 10 месяцев и 10 месяцев погибли.
- В рамках расследования установлено, что мать детей курила в своей комнате, при этом она не заметила, что тлеющий пепел с сигареты упал на кровать. После чего женщина вышла из дома, оставив дочерей одних. Вернувшись, она обнаружила в доме задымление, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.
Женщина сама вынесла дочек из горящего дома, вызвала пожарных и скорую. Приехавшие медики констатировали смерть детей.
- Результаты пожарно-технической экспертизы показали, что причиной пожара стало возгорание ткани от тлеющего пепла табачного изделия, - добавили в ведомстве.
Суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы на два с половиной года.
ИСТОЧНИК KP.RU