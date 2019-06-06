Иностранец зарубил женщину за отказ в прописке в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 13:01 2019-06-06T13:01:12+03:00

При этом в соседней комнате находилась ее мать

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке 43-летний иностранец зарубил женщину за отказ в прописке. При этом в соседней комнате находилась ее мать, которую злоумышленник не заметил.

Трагедия разыгралась в августе прошлого года, когда к 58-летней новокузнечанке пришел ее бывший сожитель – уроженец Таджикистана. Мужчина просила продлить ему временную регистрацию, однако хозяйка квартиры в просьбе отказала.

Во время возникшего конфликта мужчина вышел на балкон, где обнаружил топор. Вернувшись в комнату, он ударил женщину по голове несколько раз. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Покидая место преступления, злоумышленник похитил из квартиры деньги и ювелирные украшения. А чтобы скрыть следы преступления, поджег вещи в квартире. При этом в соседней спальне 81-летняя мать потерпевшей.

Проснулась пожилая женщина от шума, оказалось, что в их квартире сильное задымление и сотрудники МЧС обследуют жилище, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - Спасатели вывели пенсионерку, которая сообщила им, что в квартире должна находиться ее дочь. Ликвидировав возгорание, они обнаружили в комнате тело женщины с признаками насильственной смерти, вызвали следственно-оперативную группу.

Злоумышленника установили в те же сутки, но мужчина сбежал и задержать его удалось только через несколько дней. Орудие преступления правоохранители нашли в мусорном контейнере, его экспертиза показала причастность мужчины к преступлению. Уголовное дело в его отношении передано на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU