В выходные Кузбасс накроет жара и грозы
Жителей Кузбасса в выходные ждет по-летнему жаркая погода. Однако местами пройдут дожди и грозы различной интенсивности.
По данным Кемеровского гидрометцентра, в пятницу днем столбики термометров будут находиться на отметке +21… +26 градусов, однако на территории области сохранятся дожди с грозами. Из-за прохождения холодного атмосферного фронта юго-западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Ночью температура опустится до +8… +13 градусов.
В субботу местами по области пройдут дожди и грозы. Днем воздух прогреется до +20… +25, а ночью температура будет находиться в пределах +8... +13. Юго-западное направление ветра сохранится, как и его скорость - до 15-20 метров в секунду.
В последний выходной день также вероятны небольшие и умеренные дожди. Станет жарче, чем накануне, - днем температура установится в пределах +23… +28 градусов, а ночью опустится до +9… +14. Как и в предыдущие дни, будет дуть юго-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU