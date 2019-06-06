В выходные Кузбасс накроет жара и грозы

СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-06T14:28:22+03:00

В выходные в Кузбассе будет жарко и дождливо Фото: Константин НАГОВИЦЫН

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Жителей Кузбасса в выходные ждет по-летнему жаркая погода. Однако местами пройдут дожди и грозы различной интенсивности.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в пятницу днем столбики термометров будут находиться на отметке +21… +26 градусов, однако на территории области сохранятся дожди с грозами. Из-за прохождения холодного атмосферного фронта юго-западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Ночью температура опустится до +8… +13 градусов.

В субботу местами по области пройдут дожди и грозы. Днем воздух прогреется до +20… +25, а ночью температура будет находиться в пределах +8... +13. Юго-западное направление ветра сохранится, как и его скорость - до 15-20 метров в секунду.

В последний выходной день также вероятны небольшие и умеренные дожди. Станет жарче, чем накануне, - днем температура установится в пределах +23… +28 градусов, а ночью опустится до +9… +14. Как и в предыдущие дни, будет дуть юго-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU