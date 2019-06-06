В Кузбассе случайный лось создал аварию на дороге

СЕГОДНЯ 18:30 2019-06-06T19:06:45+03:00

В результате столкновения пострадал автомобиль, а животное погибло фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

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Ночью 6 июня, приблизительно в 3.30 утра, на 20-м километре трассы Кемерово - Ленинск - Кузнецкий автомобиль Hyundai насмерть сбил лося. Животное появилось в поле зрения внезапно. За рулем в тот момент находился 65-летний мужчина. Он предпринял попытку избежать столкновения с сохатым, но безуспешно. Для выяснения ситуации на место выехал экипаж ГИБДД.

- В результате аварии автомобилист травм не получил, животное погибло, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса предупреждают водителей об опасности при движении по загородным трассам - случаи выхода диких животных на дорогу нередки. Избежать серьезных последствий в этой ситуации поможет выбор безопасной скорости, исправность световых приборов, использование ремней безопасности водителями и пассажирами, а также внимательность при управлении транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU