2019-06-07T05:54:56+03:00
Спорт

Кемеровские водители на два дня уступят дорогу велосипедистам

В городе пройдет чемпионат по велосипедному спорту
Екатерина БОРМОТОВА
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Из-за велогонок в Кемерове ограничат движение на дорогахИз-за велогонок в Кемерове ограничат движение на дорогахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Кемерове 11 и 12 июня пройдет первенство города и региона по велосипедному спорту. В связи с соревнованиями днем будет ограничено движение на нескольких участках дорог.

Во вторник, 11 июня, велогонка пройдет на участке дороги в сторону жилого района Лесная Поляна. Автомобилистов предупреждают, что в этот день с 15.00 до 18.00 будет ограничено движение от улицы Терешковой до виадука «Журавлевы Горы».

В среду, 12 июня, маршрут соревнований будет проходить по городским улицам: площадь Пушкина - улица Орджоникидзе - улица Арочная - Притомская набережная - улица Николая Островского - площадь Пушкина. В этот день движение автотранспорта будет ограничено с 9.00 до 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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