Кемерово и Санкт-Петербург свяжет прямое авиасообщение
Кемеровчане смогут улететь в Санкт-Петербург без пересадок. Возможность создания прямых авиарейсов Кемерово – Санкт-Петербург обсудили губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и врио губернатора северной столицы Александр Беглов во время международного экономического форума.
«Кузбассовцы часто просят открыть это направление. У жителей региона должна быть возможность летать в обе наши столицы без пересадок!», - написал Сергей Цивилев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Глава региона отметил, что губернатор Санкт-Петербурга эту позицию разделяет: петербуржцы тоже заинтересованы в прямом авиасообщении с Кузбассом.
ИСТОЧНИК KP.RU