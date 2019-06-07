Кемерово и Санкт-Петербург свяжет прямое авиасообщение

СЕГОДНЯ 04:04 2019-06-07T04:33:26+03:00

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Кемеровчане смогут улететь в Санкт-Петербург без пересадок. Возможность создания прямых авиарейсов Кемерово – Санкт-Петербург обсудили губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и врио губернатора северной столицы Александр Беглов во время международного экономического форума.

«Кузбассовцы часто просят открыть это направление. У жителей региона должна быть возможность летать в обе наши столицы без пересадок!», - написал Сергей Цивилев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава региона отметил, что губернатор Санкт-Петербурга эту позицию разделяет: петербуржцы тоже заинтересованы в прямом авиасообщении с Кузбассом.

ИСТОЧНИК KP.RU