СЕГОДНЯ 06:22 2019-06-07T06:22:23+03:00

В Кузбассе на три месяца закрыли участок на угольном разрезе. Фото: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

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Ради безопасности работников «Барзасского товарищества» суд приостановил ведение горных работ на угольном разрезе. В течение 90 дней руководство разреза должно устранить обнаруженные нарушения.

Специалисты Сибирского Управления Ростехнадзора во время проверки на угольном разрезе обнаружили, что проведение горных работ здесь небезопасно. Как оказалось, работы на разрезе велись с нарушением «Технического проекта», а это не обеспечивало необходимую устойчивость южного борта. Кроме того, работы по ликвидации опасной зоны выполнены не в полном объеме, а это, в свою очередь, создало угрозу здоровью и жизни людей, занятых в производственном процессе. Также специалисты установили, что проезжая технологическая автодорога располагается в пределах границ скатывания кусков породы с откоса внутреннего отвала.

- Суд привлек ООО СП «Барзасское товарищество» к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации участка ведения горных работ в опасных зонах угольного разреза сроком на 90 суток, - сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Приставы выехали на место ведения горных работ, и эксплуатация участка временно приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU