2019-06-07T06:22:23+03:00
Общество

В Кузбассе на три месяца закрыли участок на угольном разрезе

Работать здесь было небезопасно
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В Кузбассе на три месяца закрыли участок на угольном разрезе. Фото: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.В Кузбассе на три месяца закрыли участок на угольном разрезе. Фото: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

Ради безопасности работников «Барзасского товарищества» суд приостановил ведение горных работ на угольном разрезе. В течение 90 дней руководство разреза должно устранить обнаруженные нарушения.

Специалисты Сибирского Управления Ростехнадзора во время проверки на угольном разрезе обнаружили, что проведение горных работ здесь небезопасно. Как оказалось, работы на разрезе велись с нарушением «Технического проекта», а это не обеспечивало необходимую устойчивость южного борта. Кроме того, работы по ликвидации опасной зоны выполнены не в полном объеме, а это, в свою очередь, создало угрозу здоровью и жизни людей, занятых в производственном процессе. Также специалисты установили, что проезжая технологическая автодорога располагается в пределах границ скатывания кусков породы с откоса внутреннего отвала.

- Суд привлек ООО СП «Барзасское товарищество» к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации участка ведения горных работ в опасных зонах угольного разреза сроком на 90 суток, - сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Приставы выехали на место ведения горных работ, и эксплуатация участка временно приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокопчанин уехал на работу и пропал
Кемерово и Санкт-Петербург свяжет прямое авиасообщение
Кемеровские водители на два дня уступят дорогу велосипедистам
В Кузбассе случайный лось создал аварию на дороге
Работник «Зимней вишни»: план эвакуации хранили как хлам
В выходные Кузбасс накроет жара и грозы
Иностранец зарубил женщину за отказ в прописке в Новокузнецке
Три девочки погибли из-за курящей матери в Кузбассе
Известного актера из Кузбасса экстренно госпитализировали в Москве
На оживленном перекрестке в Кемерове изменят работу светофоров
За три месяца в Кузбасс приехало более 13 тысяч человек
Сергей Цивилев выделил детям 50 миллионов рублей
В Кузбассе по горячим следам задержали налетчика
Торговый центр едва не сгорел из-за детской шалости в Кузбассе
У жителя Кузбасса выявили рак груди
Водитель-шизофреник ездил на машине по Новокузнецку
Нарушитель на легковушке устроил смертельную аварию в Кузбассе
В Кемерове отметят день рождения Пушкина
Кемерово оцифруют с помощью дронов
Баста похвалил кемеровские дороги
Пропавшего в Кузбассе 13-летнего подростка нашли в Красноярске
В Кузбассе задержали группу сбытчиков наркотиков
Российские сыроделы при поддержке РСХБ покорили участников международного салона во Франции
Молодой кузбассовец спонсировал сирийских террористов
В кемеровском аэропорту сменился директор
В Кузбассе хотят создать арт-площадку из старинных вещей
Кузбассовцы стали реже травиться алкоголем