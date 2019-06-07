В Новокузнецке в воскресенье перекроют дороги

СЕГОДНЯ 07:09 2019-06-07T08:41:00+03:00

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В Новокузнецке в воскресенье, 9 июня, будет действовать ограничение движения. Общественный транспорт изменит свои маршруты на время проведения легкоатлетического забега.

Традиционный легкоатлетический забег «Дай пять!» будет проходить в воскресенье, 9 июня. Однако ограничение движения начнется еще с 8 июня. В субботу, с 9.00 до 17.00, в воскресенье, 9 июня, будет ограничено движение по проезду между Театральной площадью и домом №20 по проспекту Металлургов.

Ограничение движения 9 июня:

с 6.00 до 13.00

- улица Кирова: от пересечения с проспектом Металлургов до пересечения с улицей Спартака;

с 10.00 до 13.00

- улица Кирова: от пересечения с улицей Металлургов до дома №75;

- проспект Кузнецкстроевский: от дома №48 по проспекту Пионерскому до перекрестка с круговым движением у дома №53 по улице Кирова (в обоих направлениях движения);

- проспект Бардина: от пересечения с улицей Кутузова до перекрестка с круговым движением у дома №42;

- проспект Октябрьский: от пересечения с улицей Циолковского до перекрестка с круговым движением у дома №42 по проспекту Бардина;

- улица Тольятти: от пересечения с улицей Кирова до проезда у дома №11 в обоих направлениях движения.

Кроме того, на время забега временно изменится схема движения общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU