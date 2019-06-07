Половина браков кузбассовцев заканчивается разводами

СЕГОДНЯ 08:22 2019-06-07T09:39:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперты проанализировали, как изменилось семейное положение сибиряков за три месяца 2019 года. Как оказалось, количество браков и разводов в Кузбассе находится на одном уровне.

Специалисты Новосибирскстата подсчитали, в каких регионах больше браков, а в каких - разводов. По их данным, в Кемеровской области в первом квартале 2252 пары связали себя узами брака. А вот у 1127 пар семейная жизнь не задалась, и они предпочли развестись. Как сообщает Новосибирскстат, соотношение браков и разводов составило 100 к 50.

Впрочем, в некоторых сибирских регионах разводятся куда чаще. Так, на 100 свадеб в Омской и Новосибирской областях приходится 57 разводов, в Алтайском крае - 56. Реже всего разводятся в Республике Тыва: на 100 свадеб приходится лишь 28 разводов. В среднем же в Сибирском федеральном округе из 100 браков за первые три месяца этого года распались 52.

К слову, чаще всего женились в Красноярском крае: здесь за три месяца сыграно 2830 свадеб, а реже - в Республике Алтай. Здесь лишь 159 пар захотели связать себя узами брака.

ИСТОЧНИК KP.RU