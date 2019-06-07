2019-06-07T11:48:45+03:00
Дом. Семья

В кузбасском заповеднике заметили редкого зверя

Животное зафиксировала фотоловушка
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Волки в заповеднике - нечастые гости. Фото: Пресс-центр заповедника "Кузнецкий Алатау"Волки в заповеднике - нечастые гости. Фото: Пресс-центр заповедника "Кузнецкий Алатау"
Изменить размер текста:

В кузбасском заповеднике «Кузнецкий Алатау» заметили редкого зверя. Животное зафиксировала фотоловушка.

Сотрудники заповедника проводили работы по учету копытных, когда на правом берегу реки Черная Уса зафиксировали пребывание волков. Постоянно на территории «Кузнецкого Алатау» хищники не проживают.

- Волки для Кузнецкого Алатау - явление крайне редкое, исключительное. Во время только что завершившегося учета копытных на весенней миграции одна из фотоловушек зафиксировала проход пары волков и фрагмент погони за самцом марала, - рассказал заместитель директора заповедника по НИР Иван Треньков.

Еще одного волка сотрудники заметили в истоках реки Гашков Ключ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24