В кузбасском заповеднике заметили редкого зверя

СЕГОДНЯ 10:37 2019-06-07T11:48:45+03:00

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В кузбасском заповеднике «Кузнецкий Алатау» заметили редкого зверя. Животное зафиксировала фотоловушка.

Сотрудники заповедника проводили работы по учету копытных, когда на правом берегу реки Черная Уса зафиксировали пребывание волков. Постоянно на территории «Кузнецкого Алатау» хищники не проживают.

- Волки для Кузнецкого Алатау - явление крайне редкое, исключительное. Во время только что завершившегося учета копытных на весенней миграции одна из фотоловушек зафиксировала проход пары волков и фрагмент погони за самцом марала, - рассказал заместитель директора заповедника по НИР Иван Треньков.

Еще одного волка сотрудники заметили в истоках реки Гашков Ключ.

ИСТОЧНИК KP.RU