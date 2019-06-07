СЕГОДНЯ 13:07 2019-06-07T14:12:58+03:00

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В центре Кемерова из-за праздников на четыре дня ограничат движение. Перекрыт будет проспект Советский

В связи с празднованием Дня города в центре Кемерова планируется ограничить движение по проспекту Советскому - от улицы Красной до улицы 50 лет Октября. Запрет на движение начнет действовать 10 июня с 10.00, когда специалисты начнут монтировать праздничную сцену, и закончится 13 июня в 20.00.

Для пассажирского транспорта предусмотрена схема объезда площади Советов.

- По направлению в центр города автобусы будут идти по улицам Соборной, Красноармейской, 50 лет Октября и проспекту Советскому, - сообщили в мэрии города. - Направление из центра останется без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU