2019-06-07T14:17:57+03:00
Происшествия

Из-за неосторожного автолюбителя во дворе кузбасской многоэтажки появился фонтан

Водитель легковушки устроил коммунальную аварию [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за неосторожного автолюбителя во дворе кузбасской многоэтажки появился фонтан. ФОТО: кадр видео vk.com/ritm_kemerovo/Из-за неосторожного автолюбителя во дворе кузбасской многоэтажки появился фонтан. ФОТО: кадр видео vk.com/ritm_kemerovo/
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Коммунальная авария, случившаяся в поселке Ясногорском Кемеровского района в четверг, 6 июня, принесла немало радости местной ребятне и печали работникам ЖКХ. Из-под земли здесь бил фонтан, появлению которого поспособствовал автолюбитель.

Из-за неосторожного автолюбителя во дворе кузбасской многоэтажки появился фонтан.Видео: vk.com/ritm_kemerovo

В четверг днем во дворе одного из многоквартирных домов в Кемерове появился фонтан. Правда, это оказалась не декоративная архитектурная форма, а результат коммунальной аварии. Столб теплой воды поднимался вверх на добрый десяток метров - а может, и больше. А довольная ребятня бегала внизу, радуясь неожиданному подарку.

Впрочем, вскоре фонтан иссяк - благодаря ремонтникам. А вот его появлению, как оказалось, поспособствовал один из местных жителей.

- Водитель автомобиля сдавал назад и сбил кран на трубах, - пояснили в пресс-службе администрации Кемеровского района. Специалисты прибыли на место и за 15 минут устранили неполадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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