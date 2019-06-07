2019-06-07T15:34:01+03:00
Происшествия

Рецидивист из Юрги избил женщину шваброй за долги ее сына

Обратиться в полицию женщину убедил ее знакомый
Екатерина РОМАНОВА
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52-летняя жительница города Юрги пострадала из-за долгов собственного сына. По крайней мере, незнакомец, избивший ее, заявил, будто ее сын должен ему денег. За помощью в полицию она обратилась лишь после того, как ее убедил в этом знакомый.

В декабре 2018 года 52-летняя жительница города Юрга обратилась в полицию и заявила, что накануне ее избил незнакомый человек, а потом похитил деньги – около 3,5 тысяч рублей. Злоумышленника удалось обнаружить: им оказался 32-летний рецидивист. Он пришел домой к потерпевшей и заявил, что за ее сыном имеется карточный долг в четыре тысячи рублей. Женщина не захотела отдавать деньги, тогда незваный гость избил ее руками и шваброй. Когда же хозяйка дома потеряла сознание, он вытащил из кошелька деньги и ушел.

На следующий день в гости к потерпевшей зашел сосед. Он увидел следы побоев и убедил женщину обратиться в полицию.

- Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела. На время следствия он был заключен под стражу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Рецидивист может лишиться свободы на срок до десяти лет

ИСТОЧНИК KP.RU

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