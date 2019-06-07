Кемеровский институт получил статус академии
Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт теперь является академией. Сообщение о переименовании появилось на сайте учебного заведения.
КемГСХИ теперь официально именуется Кузбасской государственной сельскохозяйственной академией. Приказ о переименовании был подписан в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. Соответствующие записи о регистрации изменений уже внесены в учредительные документы юридического лица. Сделано это было еще 5 июня.
В академии уверены: в новом статусе вуз продолжит уже сложившиеся позитивные традиции обучения студентов, поможет им раскрывать свой потенциал, что в дальнейшем поспособствует профессиональной реализации.
ИСТОЧНИК KP.RU