СЕГОДНЯ 04:11 2019-06-08T04:11:44+03:00

В центре Кемерова внедорожник и большегруз не поделили дорогу. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

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Вечером 7 июня в Кемерове на пересечении Кузнецкого проспекта и улицы Красноармейской произошло ДТП. Здесь столкнулись Mitsubishi Pajero и грузовой автомобиль.

О том, что два автомобиля столкнулись на перекрестке, в социальных сетях сообщают очевидцы. Причиной дорожно-транспортного происшествия горожане, ставшие свидетелями аварии, называют неудачный маневр одного из автомобилистов. Кроме того, очевидцы отмечают, что водитель иномарки получил травмы.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить степень виды в ДТП обоих водителей, а также причины, приведшие к столкновению фуры и внедорожника.

ИСТОЧНИК KP.RU